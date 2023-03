Elden Ring vs Skyrim, mappe a confronto: qual è il mondo più vasto?

Gli appassionati di FromSoftware non avrebbero potuto festeggiare il primo anniversario di Elden Ring in modo migliore. Dopo l'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree, si avvicina infatti il momento in cui i Senzaluce potranno vivere nuove avventure.

In attesa di scoprire quali saranno esattamente i contenuti e le caratteristiche del DLC, possiamo approfittare della ricorrenza per tornare a viaggiare attraverso l'Interregno. Tra le ambientazioni videoludiche più suggestive viste negli ultimi anni, il mondo di Elden Ring si estende su di una superficie molto vasta, al punto che al lancio molti l'hanno paragonato ai regni di The Elder Scrolls V: Skyrim. Ma quale dei due videogiochi presenta in realtà la mappa più grande?

Ebbene, lo scettro spetta in verità a Elden Ring, con le ultime stime che quantificano in ben 79 chilometri quadrati la superficie occupata dall'Interregno. Si tratta di un valore addirittura doppio rispetto a quanto proposto da The Elder Scrolls V: Skyrim. Gli scenari del gioco Bethesda, che andavano comunque già a comporre un mondo sterminato, si arrestano infatti a "soli" 36 chilometri quadrati circa. A dispetto della sua imponenza, il mondo di Elden Ring dispone di un sistema di viaggio rapido meno strutturato rispetto al GDR. Nell'Interregno possiamo infatti trovare 300 punti di intercambio, mentre Skyrim ne sfoggia ben 343.