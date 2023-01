Elden Ring vs The Last of Us 2: chi ha vinto più premi GOTY?

Nel corso degli ultimi anni, il settore videoludico ha visto proliferare l'universo delle premiazioni e dei riconoscimenti annuali, assegnati da un sempre maggior numero di testate e istituzioni. Ma qual è al momento il gioco con il maggior numero di premi di sempre?

Sino ad oggi, lo scettro era detenuto da The Last of Us: Parte II, con il capolavoro Naughty Dog che dal lancio ha incassato la bellezza di 321 riconoscimenti totali. La coinvolgente e spietata epopea che ha visto protagonisti Ellie, Joel ed Abbie si è conquistata una impressionante mole di GOTY, raggiungendo la vetta come opera videoludica più premiata di sempre.

Il traguardo di Naughty Dog, tuttavia, ha da poco subito un definitivo sorpasso. Sempre più vicino, l'acclamato Elden Ring ha infatti raggiunto quota 324 GOTY. Con la stagione delle premiazioni videoludiche 2022 ancora in corso, la possibilità che l'open world di FromSoftware possa superare ulteriormente The Last of Us: Parte II è più che concreta. La distanza che separa i Senzaluce da Ellie è costituita da soli tre riconoscimenti, a testimonianza di una sfida condotta sul filo del rasoio. Proprio di recente, FromSoftware ha ringraziato il pubblico per il successo di Elden Ring.



In attesa di scoprire quanti GOTY porterà infine a casa la software house giapponese, ricordiamo che il team di Miyazaki è al momento impegnato nello sviluppo di Amored Core VI, mentre Naughty Dog sembra - almeno per ora - escludere di essere al lavoro su The Last of Us: Parte III.