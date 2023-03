Elden Ring vs The Witcher 3: qual è il miglior gioco Open World?

L'uscita di Elden Ring ha avuto un enorme impatto sull'industria videoludica, riuscendo ad innovare un genere (quello dei titoli open world) che già da diversi anni poteva annoverare tra i suoi esponenti grandi capolavori del calibro di The Witcher 3 Wild Hunt.

Proprio il confronto tra l'ultima opera di From Software e il terzo capitolo della saga dedicata allo Strigo ha tenuto banco tra le community di appassionati, che si chiedono quale sia il gioco a mondo aperto migliore tra i due. Cerchiamo dunque di approfondire il tema e stabilire un vincitore, se esiste.

In primo luogo, è necessario fare un'apparentemente banale, quanto importante premessa: Elden Ring e The Witcher 3 sono due videogiochi profondamente diversi tra loro. Il primo rappresenta infatti la prima trasposizione di un souls-like in una mappa completamente open world (a proposito, ecco cosa significa il termine souls-like nei videogiochi) e vanta una progressione sicuramente più libera del secondo, anche grazie alla possibilità di creare personaggi e build sempre diverse a seconda del percorso che si sceglie di intraprendere, dettaglio che ne aumenta a dismisura la rigiocabilità.



The Witcher 3 è invece un prodotto che vanta come principale punto di forza la storia principale, grazie ad una narrazione interessante, matura e di grande impatto emotivo, ed è quindi un titolo in cui il mondo aperto rappresenta più che altro una scusa per ammirare e scoprire nei minimi dettagli l'enorme lavoro svolto dal team di sviluppo sulle missioni secondarie e la costruzione del background narrativo del mondo in cui si svolgono le vicende (a proposito, sapete in che anno è ambientato The Witcher 3?)

Sulla base della premessa appena fatta, appare chiaro come i due titoli siano difficilmente paragonabili tra loro, in quanto sfruttano la presenza dell'Open World in due modi differenti: in Elden Ring il mondo aperto è una vera e propria meccanica di gameplay aggiuntiva, in grado di cambiare prepotentemente le carte in tavola nel genere dei souls-like; in The Witcher 3 l'open world è più una componente che torna utile ai fini della narrazione, aumentando l'immersività e la comprensione dell'universo che fa da sfondo alle vicende raccontate.

Si tratta in ogni caso di due capolavori, entrambi capaci di rappresentare una vera e propria svolta per il genere di appartenenza nel momento della propria uscita sul mercato, anche se in maniere differenti. Risulta dunque impossibile stabilire quale sia il gioco migliore tra i due per via delle loro differenze.