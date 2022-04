Elden Ring: Will Smith schiaffeggia i giocatori nell'Interregno

Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar continua ad essere oggetto di meme, parodie e video virali e adesso sbarca anche nell'Interregno di Elden Ring, come stanno segnalando alcuni giocatori su Reddit, e non solo.

A quanto pare negli ultimi giorni alcuni giocatori avrebbero ricevuto un messaggio che li avvisa di "essere stati invasi da Will Smith", il giocatore in questione si limita ad avvicinarsi al malcapitato, dare uno schiaffo e andare via senza alcuna spiegazione. Certo, potrebbe trattarsi di un atto assolutamente concordato e messo in scena appositamente per ottenere visibilità e chissà in quanti adesso prenderanno spunto da questa idea per andare a disturbare i giocatori dell'Interregno.

Continuando a parlare del gioco di FromSoftware, vi segnaliamo che nei giorni scorsi è uscita la parodia di Elden Ring a opera di Sio, inoltre Bandai Namco sta regalando sfondi e avatar gratis di Elden Ring per festeggiare il successo del gioco, che ha già superato quota dodici milioni di copie vendute nel giro di pochissime settimane.

Lo sapevate? Elden Ring potrebbe avere un finale segreto, i dataminer hanno scoperto la presenza di un finale alternativo nel codice sorgente del gioco, non sappiamo però se questo sia stato definitivamente accantonato o semplicemente non ancora scoperto dalla community.