Elden Ring x Berserk: come creare Guts nel gioco FromSoftware

La morte di Kentaro Miura e la recente ripresa di Berserk hanno inevitabilmente riacceso l'interesse - già altissimo - nei confronti della storica serie di manga. Se amate il brand e volete usare Guts all'interno di Elden Ring, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a ricreare il protagonista nel gioco.

Come creare Guts con l'editor

Ecco di seguito i parametri da inserire per modellare l'aspetto del Senzaluce e dargli fattezze simili a quelle di Gatsu:

Regola modello volto

Struttura ossea: 5

Enfasi forme: 0

Età dimostrata: 255

Estetica volto: 40

Proporzioni volto

Dimensione naso: 108

Rapporto naso/fronte: 78

Sporgenza volto: 118

Proporzioni verticali volto: 108

Inclinazione lineamenti volto: 175

Proporzioni orizzontali volto: 115

Fronte/Glabella

Profondità fronte: 108

Sporgenza fronte: 128

Altezza ponte nasale: 128

Sporgenza ponte 1: 128

Sporgenza ponte 2: 128

Larghezza ponte nasale: 148

Arcata sopraccigliare

Altezza arcata sopraccigliare: 0

Arcata sopraccigliare interna: 58

Arcata sopraccigliare esterna: 128

Occhi

Posizione occhi: 138

Dimensione occhi: 255

Inclinazione occhi: 58

Distanza occhi: 78

Setto nasale

Larghezza setto nasale: 158

Lunghezza setto nasale: 148

Posizione naso: 108

Altezza punta naso: 155

Sporgenza naso: 88

Altezza naso: 118

Inclinazione naso: 68

Narici

Inclinazione narici: 138

Dimensione narici: 78

Larghezza narici: 158

Guance

Altezza zigomi: 225

Profondità zigomi: 168

Larghezza zigomi: 138

Sporgenza zigomi: 145

Guance: 148

Labbra

Forma labbra: 98

Espressione bocca: 78

Carnosità labbra: 128

Dimensioni labbra: 118

Sporgenza labbra: 48

Spessore labbra: 128

Bocca

Sporgenza bocca: 108

Inclinazione bocca: 128

Occlusione: 138

Posizione bocca: 148

Larghezza bocca: 188

Distanza bocca-mento: 118

Mento

Posizione punta del mento: 198

Lunghezza mento: 128

Sporgenza mento: 128

Profondità mento: 128

Dimensioni mento: 138

Altezza mento: 138

Larghezza mento: 118

Mascella

Sporgenza mascella: 128

Larghezza mascella: 118

Mascella inferiore: 38

Profilo mascella: 148

Capelli

Tipo capelli: 5

Colore capelli: castani

Lucentezza: 108

Tonalità radice: 138

Capelli bianchi: 30

Sopracciglia

Tipo sopracciglia: 8

Colore sopracciglia: nere

Lucentezza: 0

Tonalità radice: 0

Peli bianchi: abbina a capelli

Ciglia

Tipo ciglia: 3

Colore ciglia: abbina a capelli

Occhi

Dimensione iride destra: 255

Colore iride destra: marrone

Opacità occhio D: 40

Colore opacità D: nero

Colore sclera D: bianco

Posizione occhio D: 128

Dimensione iride sinistra: abbina a occhio destro

Colore iride sinistra: abbina a occhio destro

Opacità occhio S: abbina a occhio destro

Colore opacità S: abbina a occhio destro

Colore sclera S: abbina a occhio destro

Posizione occhio S: abbina a occhio destro

Tratti della pelle

Pori: 0

Lucentezza pelle: 0

Occhiaie: 0

Colore occhiaie: prugna

Trucco

Contorno occhi: 0

Colore contorno occhi: nero

Ombretto superiore: 50

Colore ombretto superiore: grigio

Ombretto inferiore: 0

Colore ombretto inferiore: marrone

Guance: 0

Colore guance: rosso

Rossetto: 0

Colore rossetto: rosa

Tatuaggio

Tipo tatuaggio: 4

Colore tatuaggio: marrone

Posizione verticale: 161

Posizione orizzontale: 124

Angolazione 195

Larghezza: 108

Capovolgi: sì

Occhi: 1

Colore: grigio

Chi ha già iniziato il gioco, può raggiungere lo specchio nella Tavola Rotonda anche nel corso dell'avventura per accedere all'editor e modificare le fattezze del Senzaluce. Sappiate che, se volete tornare al vostro vecchio personaggio in un secondo momento, è possibile salvare i vari preset e poi recuperarli successivamente, così da passare da uno all'altro immediatamente.

Come trovare l'armatura da Berserk e l'Ammazzadraghi

Per ottenere l'iconica corazza del protagonista del manga creato da Kentaro Miura, non dovete fare altro che seguire i nostri consigli su come completare la quest di Blaidd in Elden Ring, dal momento che questo personaggio indossa proprio un'armatura simile a quella del Berserk. Trovare lo spadone è molto più semplice, poiché l'enorme lama si può trovare in una delle aree accessibili sin dalle prime fasi del gioco. Seguite la strada principale che porta da Sepolcride a Caelid, la quale presenta una grossa curva. Percorrete la curva fino a raggiungere una carovana sorvegliata da belve feroci (situata a sud-est rispetto all'Albero Madre Minore): sul retro del veicolo è possibile trovare un forziere al cui interno si nasconde lo spadone, arma pressoché identica all'Ammazzadraghi di Guts in Berserk.

