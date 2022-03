Elden Ring x Berserk: una Mod aggiunge Ammazadraghi e Armatura del Berserk

Che l'immaginario di casa FromSoftware includa da sempre numerosi riferimenti all'opera di Kentaro Miura è cosa risaputa, e l'Interregno non fa certo eccezione.

Dopo l'avvistamento di una spada di Elden Ring ispirata a Berserk, non mancano ora ulteriori iniziative condotte dalla community di appassionati. In particolare, dagli attivissimi lidi di Nexus Mods, arriva ora una Mod volta a ricreare l'estetica del Cavaliere Nero all'interno dell'Action RPG.

Il Modder "Ercuallo" ha infatti ricreato il modello della celebre Ammazzadraghi di Gatsu, così da introdurre l'imponente lama all'interno di Elden Ring. L'appassionato di Berserk non si è però fermato qui, e ha deciso di creare anche una seconda Mod, tramite la quale inserire nel gioco FromSoftware anche l'iconica Armatura del Berserk. In questo caso, il modello è tratto dalla versione PC del videogioco Berserk and the Band of the Hawk, pubblicato da Koei Tecmo nel corso del 2017. Direttamente in calce a questa news, potete osservare un'immagine raffigurante il Senzaluce che indossa l'armatura, brandendo al contempo anche l'Ammazadraghi.



In seguito alla prematura scomparsa di Kentaro Miura, lo ricordiamo, è ancora incerto il destino di Berserk, con il capolavoro manga che per il momento resta incompiuto. Gli appassionati restano dunque in attesa di comunicazioni da parte della casa editrice Hakushensha.