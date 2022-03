Elden Ring x God of War: come creare Kratos nel gioco FromSoftware

Vi piacerebbe esplorare l'Interregno nei panni di Kratos, il protagonista di God of War? Allora seguite le nostre istruzioni per creare il Dio della Guerra con l'editor del Senzaluce presente in Elden Ring.

Ecco di seguito l'elenco completo con i parametri da inserire nell'editor del protagonista, fondamentali per riprodurre fedelmente il personaggio all'interno di Elden Ring:

Parametri generali

Età: adulto

Dialoghi: voce adulta 1

Colore Pelle: R 180, V 160, B 150

Corpo

Testa: 128

Torace: 255

Addome: 165

Braccia: 255

Gambe: 195

Peli corporei: 50

Colore peli corporei: abbina a capelli

Muscolatura: muscoloso

Regola modello volto

Struttura ossea: 1

Enfasi forme: 0

Età dimostrata: 255

Estetica volto: 108

Proporzioni volto

Dimensione naso: 121

Rapporto naso/fronte: 120

Sporgenza volto: 161

Proporzioni verticali volto: 71

Inclinazione lineamenti volto: 62

Proporzioni orizzontali volto: 170

Fronte/Glabella

Profondità fronte: 224

Sporgenza fronte: 210

Altezza ponte nasale: 0

Sporgenza ponte 1: 225

Sporgenza ponte 2: 119

Larghezza ponte nasale: 127

Arcata sopraccigliare

Altezza arcata sopraccigliare: 75

Arcata sopraccigliare interna: 15

Arcata sopraccigliare esterna: 214

Occhi

Posizione occhi: 130

Dimensione occhi: 123

Inclinazione occhi: 234

Distanza occhi: 131

Setto nasale

Larghezza setto nasale: 147

Lunghezza setto nasale: 139

Posizione naso: 170

Altezza punta naso: 129

Sporgenza naso: 110

Altezza naso: 172

Inclinazione naso: 43

Narici

Inclinazione narici: 93

Dimensione narici: 103

Larghezza narici: 186

Guance

Altezza zigomi: 177

Profondità zigomi: 174

Larghezza zigomi: 124

Sporgenza zigomi: 166

Guance: 42

Labbra

Forma labbra: 88

Espressione bocca: 15

Carnosità labbra: 103

Dimensioni labbra: 189

Sporgenza labbra: 145

Spessore labbra: 122

Bocca

Sporgenza bocca: 137

Inclinazione bocca: 119

Occlusione: 78

Posizione bocca: 0

Larghezza bocca: 149

Distanza bocca-mento: 58

Mento

Posizione punta del mento: 154

Lunghezza mento: 87

Sporgenza mento: 54

Profondità mento: 174

Dimensioni mento: 147

Altezza mento: 85

Larghezza mento: 101

Mascella

Sporgenza mascella: 181

Larghezza mascella: 200

Mascella inferiore: 104

Profilo mascella: 127

Capelli

Tipo capelli: 1

Colore capelli: R 38, V 26, B 16

Lucentezza: 80

Tonalità radice: 255

Capelli bianchi: 0 per il Kratos dei primi capitoli, 100 per quello in versione 'norrena'

Sopracciglia

Tipo sopracciglia: 8

Colore sopracciglia: abbina a capelli

Lucentezza: 0

Tonalità radice: abbina a capelli

Peli bianchi: abbina a capelli

Barba

Tipo barba: 8 per il Kratos dei primi capitoli, 10 per quello in versione 'norrena'

Colore barba: abbina a capelli

Lucentezza: abbina a capelli

Tonalità radice: abbina a capelli

Peli bianchi: abbina a capelli

Barba corta: 60

Ciglia

Tipo ciglia: 3

Colore ciglia: abbina a capelli

Occhi

Dimensione iride destra: 200

Colore iride destra: R 255, V 153, B 51

Opacità occhio D: 0

Colore opacità D: grigio chiaro

Colore sclera D: bianco

Posizione occhio D: 138

Dimensione iride sinistra: abbina a occhio destro

Colore iride sinistra: abbina a occhio destro

Opacità occhio S: abbina a occhio destro

Colore opacità S: abbina a occhio destro

Colore sclera S: abbina a occhio destro

Posizione occhio S: abbina a occhio destro

Tratti della pelle

Pori: 255

Lucentezza pelle: 160

Occhiaie: 160

Colore occhiaie: nero

Trucco

Contorno occhi: 35

Colore contorno occhi: nero

Ombretto superiore: 20

Colore ombretto superiore: nero

Ombretto inferiore: 160

Colore ombretto inferiore: nero

Guance: 150

Colore guance: grigio

Rossetto: 60

Colore rossetto: R 71, V 24, B 24

Tatuaggio

Tipo tatuaggio: 13

Colore tatuaggio: R 137, V 47, B 47

Posizione verticale: 200

Posizione orizzontale: 82

Angolazione 174

Larghezza: 198

Capovolgi: no

Se infine volete fare impugnare al personaggio una possente ascia sin dall'inizio, vi suggeriamo di selezionare come classe di partenza l'Eroe. Vi ricordiamo che è possibile modificare l'aspetto del personaggio anche se avete già iniziato a giocare. Se non sapete come fare, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come accedere all'editor del personaggio di Elden Ring nel corso della partita. Potete inoltre aggiungere il vostro precedente personaggio o Kratos ai preset, così da poter passare da uno all'altro in pochi istanti e senza dover reimpostare tutti i parametri.