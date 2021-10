Elden Ring x Lucca Comics & Games: la statua del gioco nelle foto del Fossa!

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, l'edizione 2021 di Lucca Comics & Games ha finalmente preso il via nella sempre scenografica cornice della città toscana.

Come da tradizione, il programma dell'evento dedicato alla celebrazione della cultura pop, tra videogiochi, comics, manga, giochi da tavolo e molto altro ancora, è assolutamente ricchissimo. E nel padiglione gaming, torna anche quest'anno la spaziosa area dedicata alle produzioni di casa Bandai Namco. Tra gli ospiti della struttura non poteva ovviamente mancare l'attesissimo Elden Ring, che si prepara al debutto in vista dell'avvento del nuovo anno.

In particolare, i visitatori della fiera possono imbattersi in una notevole statua a tema Elden Ring a Lucca Comics & Games. Quest'ultima ritrae uno dei personaggi parte dell'immaginario della produzione, tra i primi ad essere svelati dal reveal trailer dell'Action RPG FromSoftware. Per immortalarla al meglio, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di avvicinarsi, così da scattare alcune istantanee dei principali dettagli della statua: potete trovare il tutto direttamente in calce a questa news, oltre che sul profilo Instagram dii Fracesco Fossetti. Cosa ve ne pare?



Nel frattempo, vi ricordiamo la possibilità di iscriversi al Network Test di Elden Ring in programma per il mese di novembre, su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.