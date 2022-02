Elden Ring x Red Bull Levels: un'intera giornata di annunci, ci sarà anche Sabaku!

Tra i giochi più attesi degli ultimi anni, Elden Ring è ormai in procinto di debuttare ufficialmente sul mercato videoludico, con il Day One in programma per il prossimo 25 febbraio 2022.

E mentre il pubblico si prepara al rischio di incorrere in eventuali spoiler derivanti da rotture del Day One di Elden Ring, Bandai Namco ha una sorpresa in serbo per gli amanti delle opere FromSoftware. La compagnia giapponese ha infatti annunciato lo speciale evento live Red Bull Levels: Elden Ring.



Condotto da Aofie Wilson, quest'ultimo intratterrà gli appassionati il prossimo sabato 19 febbraio 2022. A partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano, l'appuntamento aprirà una finestra sui retroscena dello sviluppo di Elden Ring, ma non solo. Gli ospiti della diretta offriranno infatti anche consigli di gameplay, mentre sessioni di gioco single player, multiplayer e in co-op consentiranno di dare un nuovo sguardo al gioco. Tra gli ospiti già confermati da Bandai Namco, troviamo i content creator Bimon, Chusommontero, Elajjaz, TonTon e il nostro Sabaku No Maiku! Anche Michele Poggi sarà dunque pronto a raccontare nuovi dettagli sull'opera FromSoftware.



Ogni ospite avrà la possibilità di scegliere una delle classi personaggio di Elden Ring, per poi cercare di trarne il meglio nel corso della propria partita. Il gameplay sarà accompagnato dai commenti degli autori dello stesso, con lo streaming che dedicherà ampio spazio anche alla lore confezionata dallo scrittore George R.R. Martin. Sul fronte del gameplay, segnaliamo inoltre che le sessioni cooperative porteranno i content creator ad esplorare Limgrave, in gruppi da due o tre Senzaluce. Spazio infine anche al PvP.



Per seguire l'appuntamento con Red Bull Levels: Elden Ring, sarà sufficiente sintonizzarsi sul Canale Twitch di RedBull. In attesa del prossimo sabato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il ricco provato di Elden Ring firmato di recente dal nostro Giuseppe Arace.