Elden Ring x Il Signore degli Anelli: che ci fa Sauron nell'Interregno?

Mentre Zullie The Witch va alla scoperta dei segreti più infami del'IA nemica di Elden Ring, al modder MaxTheMiracle è venuta l'idea di aggiungere un pizzico di fantasy tolkeniano nell'Interregno con l'iconica armatura di Sauron.

Specializzatosi nella creazione di equipaggiamenti customizzati per il Senzaluce di Elden Ring, MaxTheMiracle mostra online i frutti del suo ultimo lavoro che, è bene precisarlo, non è in download gratuito ma può essere fruito solo dai partecipanti alla sua campagna di raccolta fondi su Patreon.

L'ultimo oggetto del desiderio della sua speciale collezione di equipaggiamenti si rifà all'inconfondibile foggia dell'armatura indossata da Sauron nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Il modder riferisce di essere ancora al lavoro su questa armatura e di voler aggiungere ulteriori elementi a un modello poligonale che, già adesso, risulta essere davvero ricco di dettagli come testimoniato dal video confezionato dallo youtuber Garden of Eyes (lo trovate in cima alla notizia).

Mentre l'occhio di Sauron si posa sull'Interregno con il contributo dei modder, se siete in vena di ulteriori approfondimenti sull'esperienza ludica e narrativa del capolavoro soulslike di FromSoftware, il nostro consiglio non può che essere quello di ripercorrere insieme a noi la storia di Elden Ring dalle origini dell'Interregno all'era dei Senzaluce.