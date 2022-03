Elden Ring x Il Trono di Spade: dove trovare l'arma che omaggia la serie di Martin

Tra le lande e i dungeon che compongono la mappa di Elden Ring, si celano una moltitudine di misteri e avversari, ma anche una simpatica selezione di Easter Egg.

Uno di questi è interamente dedicato alla serie di Game of Thrones: una circostanza che non sorprende eccessivamente, visto il diretto coinvolgimento di George R. R. Martin nella realizzazione dell'Action RPG di FromSoftware. Per gli appassionati che desiderano saperne di più, di seguito vi riportiamo tutti i dettagli in merito, che - vi avvertiamo - conterranno alcuni piccoli spoiler relativi ad un mini-boss di Elden Ring.

Per la precisione, stiamo parlando di una spada battezzata dal team di sviluppo come "Grafted Blade Greatsword". Come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news, la lama è forgiata utilizzando...una dozzina di altre lame! Un simpatico omaggio al Trono di Spade e alla sua particolare struttura. Per mettere le mani sull'arma, i Senza Luce devono affrontare un mini-boss, che si cela nell'area di Moarne Mongrave: trovate la location in calce. L'avversario non è eccessivamente impegnativo, e potreste riuscire ad abbatterlo dopo una decina di ore di gioco circa.



Come detto, abbattere Leonine Misbegotten (se avete difficoltà vi riportiamo un video in apertura sulla migliore strategia da adottare) vi varrà la conquista della Grafted Blade Greatsword. Sappiate però che per utilizzare l'arma avrete bisogno di un livello di Forza pari ad almeno 40! Meno esose le richieste in termini di Destrezza: vi basterà un livello minimo di 14.



