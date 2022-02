Elden Ring sarà su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Elden Ring sta per uscire su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, per quanto riguarda la piattaforma Windows e le console Microsoft, alcuni giocatori si chiedono se Elden Ring sarà su Xbox Game Pass oppure no. Facciamo chiarezza sull'argomento.

La risposta è no, Elden Ring non sarà su Xbox Game Pass o PC Game Pass, il gioco come detto sarà disponibile regolarmente su Xbox Store per l'acquisto ma non sarà incluso nel servizio in abbonamento al day one. Ovviamente nulla vieta che Bandai Namco in futuro possa decidere di aggiungere Elden Ring al catalogo di Xbox Game Pass ma per il momento questa eventualità non è mai stata annunciata in alcun modo e si tratta dunque solamente di una possibile speranza dei giocatori.

Il nuovo gioco di FromSoftware esce il 25 febbraio su tutte le piattaforme citate, Bandai Namco ha invitato i giocatori a non fare spoiler su Elden Ring per rispetto di coloro che vogliono avventurarsi nel gioco senza anticipazioni di alcun tipo. Il nuovo trailer di Elden Ring doppiato in italiano offre una panoramica completa sulle ambientazioni, i nemici e su alcune meccaniche di gameplay del nuovo attesissimo progetto di Hidetaka Miyazaki, papà di Demon's Souls e della serie Dark Souls.