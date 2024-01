Elden Ring: youtuber svela i segreti della lore dell'Interregno in una guida di 36 ore

Nell'impaziente attesa di ricevere novità sull'espansione Shadow of Erdtree di Elden Ring, lo youtuber SmoughTown ha deciso di realizzare un'incredibile videoguida da 36 ore sulla lore dell'Interregno, con tantissimi retroscena e un mare di dettagli sugli eventi vissuti dai Senzaluce.

Il creatore di contenuti con la passione per i soulsborne e le esperienze action ruolistiche targate FromSoftware ha ripercorso idealmente le tappe fondamentali dei numerosi viaggi intrapresi nell'Interregno per riassumere, in tre video della durata complessiva di ben 36 ore, la sua esperienza nei panni del Senzaluce.

Il compendio sulla lore di Elden Ring di SmoughTown ci offre quindi ulteriori spunti di riflessione sul lavoro che il team al seguito di Hidetaka Miyazaki ha svolto per concretizzare la visione ludica e narrativa di di Elden Ring. Se amate questo genere di approfondimenti, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi consigliamo di leggere anche il nostro speciale su Elden Ring e le storie dei Semidei e degli Empirei, un'imperdibile analisi a firma di Giulia Martino sul racconto dipanato da FromSoftware per popolare l'Interregno di creature semidivine dalle storie ricche e sempre affascinanti.

Se invece volete immergervi nelle atmosfere più 'violente' del capolavoro ruolistico dei creatori della serie di Dark Souls, sempre sui lidi di Everyeye.it trovate un approfondimento su Elden Ring e i mostri più infami e cattivi dell'Interregno.