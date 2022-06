Elden Ring: Zullie the Witch svela nuovi dettagli sul cut content delle cavalcature

Il noto modder e YouTuber Zullie the Witch ha svelato nuovi dettagli riguardanti il cut content di Elden Ring, e questa volta ha deciso di concentrarsi sulle cavalcature e sui personaggi che, nelle build preliminari del gioco, avrebbero potuto spostarsi a cavallo come fa il nostro Senzaluce.

Stando alle scoperte effettuate da Zullie the Witch, il cui canale YouTube è una vera miniera d'oro per gli appassionati dei Souls, FromSoftware aveva inizialmente previsto di rendere Blaidd ed altri NPC di Elden Ring capaci di andare a cavallo. Esplorando le meccaniche e il codice sorgente del gioco, il modder ha scoperto che alcuni modelli 3D dei personaggi presentano un dummy poly, ovvero un punto di aggancio: una volta che due personaggi di questo tipo si incontrano è possibile azionare la cavalcatura, ed è proprio quello che succede nel video quando il Senzaluce sale goffamente in groppa a Blaidd.

Tra gli altri personaggi che presentano questo dummy poly abbiamo anche il boss Mohg, segno che gli sviluppatori hanno sperimentato con la meccanica prima di limitarla al giocatore e agli altri NPC che vediamo viaggiare a cavallo nel gioco finale.

Hidetaka Miyazaki ha confermato che Elden Ring riceverà nuovi update, e che FromSoftware sta ultimando i lavori su un gioco non ancora annunciato. Lo studio giapponese ha aperto diverse posizioni lavorative per un'espansione interna che porterà alla realizzazione di giochi non diretti da Miyazaki.