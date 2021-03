Elder Scrolls Online: Flames of Ambition introduce due dungeon e il nuovo sistema Champion

ZeniMax annuncia l'arrivo del DLC Flames of Ambition per The Elder Scrolls Online, ora disponibile su PC e Mac, in arrivo il 16 marzo anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ma cosa introduce questo nuovo contenuto aggiuntivo?

Flames of Ambition include i due dungeon The Cauldron (qui la nostra anteprima del dungeon The Cualdron di ESO) e Black Drake Villa, l'incipit di Cancelli dell'Oblivion e nuove ricompense, inoltre fa oggi il suo debutto anche l'aggiornamento 29 che introduce tantissime novità tra cui un sistema Champion riprogettato e schede personaggio riviste.

Con il sistema Champion riprogettato, i giocatori potranno adattare meglio i personaggi al proprio stile grazie a tre gruppi di costellazioni. I cambiamenti introducono la barra campione che permette di accumulare fino a quattro benefici passivi per ogni costellazione. Oltre al nuovo sistema Champion, l’aggiornamento 29 include miglioramenti e correzioni, tra cui schede personaggio rivisitate che mostrano statistiche avanzate.

Un buon antipasto in attesa di ESO Blackwood, la nuova grande espansione annuale di The Elder Scrolls Online in arrivo in primavera. Flames of Ambition e l'aggiornamento 29 sono ora disponibili su PC e Mac e arriveranno il 16 marzo anche su console.