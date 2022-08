Elder Scrolls Online: l'MMO di Zenimax si aggiorna con Lost Depths

Zenimax annuncia la disponibilità del nuovo DLC per Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online: Lost Depths, disponibile ora su PC, Mac e Google Stadia, dal 6 settembre anche su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, disponibile anche su Game Pass al lancio.

Il nuovo DLC di ESO introduce due nuovi dungeon per quattro giocatori espandendo la saga iniziata con il DLC Ascending Tide e proseguita con High Isle. Tutti e due i dungeon hanno le proprie storie e ricompense quali set di oggetti, obiettivi e oggetti unici.

Oltre a The Elder Scrolls Online Lost Depths, Zenimax conferma anche la disponibilità dell'aggiornamento 35, patch gratis che include modifiche al bilanciamento, correzioni di errori e nuove funzionalità, tra cui modifiche al sistema di combattimento, l’introduzione di mini-eventi bonus per i Battleground e miglioramenti legati alla conquista di Punti Esperienza nel PvP.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova del dungeon Graven Deep di Elder Scrolls Online, uno dei due nuovi dungeon dell'espansione Lost Depths, giocato per l'occasione insieme ad un team composto da alcuni sviluppatori di Zenimax. Lo studio sta lavorando per continuare a supportare The Elder Scrolls Online con nuovi contenuti, il supporto post lancio continua e nuove espansioni sono in arrivo per tutti i giocatori di ESO.