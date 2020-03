Elder Scrolls Online: nuova quest Prologo di Greymoor e due settimane di gioco gratis

Annunciate tante nuove attività per The Elder Scrolls Online, tra cui la quest Prologo di Greymoor e una nuova iniziativa free play che vi permetterà di giocare liberamente a ESO fino al 13 aprile.

Puoi ora sperimentare una piccola parte del prossimo capitolo Greymoor partecipando alla quest gratuita Prologo di Greymoor disponibile per tutti i giocatori dalle 16.00 di oggi. Questo pericoloso viaggio porterà i giocatori nelle profondità di Backreach per affrontare gli intrighi della nefasta congrega di Icereach di Skyrim e farà progredire la storia del Cuore Oscuro di Skyrim fino al prossimo capitolo Greymoor. Ci saranno anche nuove ricompense collezionabili da raccogliere.

Una volta che il prologo sarà aperto e disponibile usate il Free Quest Starter intitolato Prologue Quest The Coven Conspiracy dal Crown store in-game. I giocatori dovranno poi viaggiare fino a Fighter’s Guild in Daggerfall, Davon’s Watch, o Vulkhel Guard (a seconda della propria Alleanza) e parlare con Lyris Titanborn per accettare la prima delle due quest intitolata The Coven Conspiracy.

Non hai mai giocato a ESO? Nessun problema! L’ ESO Free Play Event inizia mercoledì 1 aprile alle ore 16.00 e durerà fino a lunedì 13 aprile. Questo significa che tutti quelli che scaricheranno ESO potranno giocare gratuitamente ala quest Prologo di Greymoor. Durante questo periodo tutti su PC/Mac attraverso l’ESO Launcher, su Xbox One (Xbox Live Gold richiesto) e PlayStation 4 potranno scaricare e giocare gratuitamente il gioco base The Elder Scrolls Online e sperimentare così un mondo ricco di avventura. Nota: Il Free Play Event su Steam durerà dall’1 al 6 aprile.

Per partecipare al Free Play Event i giocatori devono visitare la Free Play page e selezionare la propria piattaforma di gioco. Questo evento darà accesso al gioco base di ESO che include quattro delle originali classi di gioco, 23 zone uniche massive e un’epica storyline principale.

Se i giocatori vorranno continuare la loro avventura a Tamriel anche dopo il Free Play Event date un’occhiate alle offerte di aprile che propongono interessanti sconti sul gioco base (fino al 60%), Elsweyr (fino al 70%) e Crown packs (fino aal 40%), Tutti i dettagli sono disponibili qui. ESO compie 6 anni questa settimana: questo dignifica che i giocatori potranno beneficiare di bonus XP, speciali ricompense e di una torta durante l’evento Anniversary Jubilee. L’evento inizia il 2 aprile alle 16.00 e durerà fino al 14 aprile alle 16.00.