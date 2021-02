Elder Scrolls Online tradotto in italiano: prende forma il progetto fan made

The Italian Scrolls Online è il nome scelto dal collettivo di appassionati di ESO che, con uno sforzo e una dedizione encomiabili, sta lavorando dal luglio del 2020 alla traduzione fan made del kolossal MMORPG di Bethesda.

Il quintetto di "monaci amanuensi di Tamriel" che sta contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto amatoriale è composto da Patrizio Ottaviani, Veronica Manzella, Raffaele Giombarresi, Erika Cavenago e Alessandro Venturi.

Spinti dalla passione comune per le atmosfere, i personaggi, l'esperienza ludica e il canovaccio narrativo di The Elder Scrolls Online, il gruppo si sta adoperando per tradurre tutti gli elementi testuali del GDR multiplayer di ZeniMax Online: in questo momento, l'interfaccia è stata completamente tradotta (con circa 12.000 righe di testo iniziali), mentre il lavoro di riformulazione delle 807.000 righe dei dialoghi prosegue e si trova attualmente al 60%.

Il team di The Italian Scrolls Online riferisce di essere stato contattato da Bethesda, una notizia che contribuisce ad alimentare le speranze per il possibile approdo ufficiale di questa traduzione tanto su PC quanto su console. Ad ogni modo, il collettivo di traduttori esorta tutti gli appassionati di ESO a seguire il loro lavoro sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale Discord. In calce alla notizia trovate il link al portale ufficiale del collettivo di traduttori volontari.

Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a chi ci segue che in una recente notizia vi abbiamo aggiornati sulle assunzioni di ZeniMax e Bethesda per nuovi giochi non annunciati e che, con ogni probabilità, saranno proposti in esclusiva su PC e Xbox Series X/S in virtù del matrimonio tra ZeniMax e Microsoft.