Elderand: il nuovo Metroidvania si mostra nel trailer d'annuncio

Tra i numerosi prodotti presentati nel corso dell'ultimo Guerilla Collective, uno degli eventi in streaming che hanno preceduto l'E3 2021, troviamo anche l'interessante Elderand.

Il gioco in questione è un Metroidvania che pone l'enfasi sul sistema di combattimento, il quale dovrebbe premiare i giocatori più abili ed essere particolarmente punitivo. Per contrastare gli avversari i giocatori potranno andare a caccia di bottino sempre più raro e potenziare il protagonista grazie alle meccaniche ruolistiche che consentono di migliorare le abilità con le varie tipologie di armi o l'utilizzo di incantesimi. Nel corso del trailer d'annuncio possiamo notare la presenza di numerosi boss, aree segrete (non vi sarà una mappa generata proceduralmente) e pericoli di ogni tipo.

Al momento il gioco è stato confermato esclusivamente su PC per il 2022 ed è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam. Pare inoltre che il titolo sia previsto anche su console, ma il team di sviluppo non ha fornito indicazioni specifiche sulle piattaforme di riferimento.

A proposito di Metroidvania, avete già dato uno sguardo alla nostra anteprima di The Last Faith, il gioco fortemente ispirato a Bloodborne?