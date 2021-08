Eldest Souls: il brutale Soulslike italiano sviscerato nella nostra video recensione

Il team italiano Fallen Flag Studio offre la sua personale interpretazione dei Soulslike, offrendo brutali combattimenti e frenetiche boss rush attraverso Eldest Souls, sviscerato a fondo nella nostra videorecensione che vi offre anche un assaggio dei curati ed evocativi scenari realizzati in pixel art.

Nonostante si tratti di un progetto con il suo fascino, nella nostra recensione di Eldest Souls mettiamo in evidenza anche alcuni punti critici della produzione. "L'esordio di Fallen Flag Studio parla più la lingua di chi è disperatamente in cerca di sfide, rischiando però di lasciare fuori tutti quelli che in un titolo del genere cercano qualcosa in più di un approccio così compiaciutamente hardcore", viene evidenziato tra le righe dell'articolo, con l'opera che potrebbe così "diventare un passatempo a suo modo divertente ma che rischia in fretta di trasformarsi in frustrazione, questo perché la sua immediatezza non basta a far emergere una personalità ben delineata".

Eldest Souls è disponibile dal 29 luglio 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. L'uscita di Eldest Souls è stata celebrata con un trailer animato realizzato con cura ed impegno.