Eldest Souls: impegnative boss fight per il soulslike in pixel art

In seguito alla prima giornata, anche domenica 14 giugno fa ritorno l'appuntamento con Guerrilla Collective, diretta streaming interamente dedicata all'universo dello sviluppo indipendente.

Tra le novità presentate durante lo show digitale, troviamo Eldest Souls, un RPG afferente al sempre più fiorente sottogenere dei soulslike. Il titolo vanta un'estetica in pixel art e promette di porre i giocatori di fronte ad una serie di bossfight impegnative. Una vera e propria boss-rush, che vedrà il protagonista cercare di avere la meglio su alcune antiche divinità rimaste a lungo imprigionate, ma ora tornate a calcare il mondo di gioco. Per presentare il titolo, United Label ha pubblicato un primo trailer di Eldest Souls, che potete trovare direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Il soulsilike è attualmente privo di una data di uscita, ma è atteso su PC e Nintendo Switch nel corso del 2020.