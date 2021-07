Eldest Souls: il trailer animato celebra l'uscita del soulslike in pixel art

In vista dell'ormai imminente lancio di Eldest Souls su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, le fucine digitali di Fallen Flag Studio sfornano sfornano un suggestivo trailer animato che racchiude l'essenza narrativa, artistica e ludica di questa avventura in pixel art che strizza l'occhio a Dark Souls.

L'opera firmata da Fallen Flag si caratterizza infatti per un impianto di gioco fortemente ancorato alla tradizione degli action ruolistici per raccontare la storia di un guerriero solitario che incarnerà le speranze di un'umanità afflitta da secoli di schiavitù per opera degli Antichi Dei.

Sotto il profilo del gameplay spicciolo, Eldest Souls poggia saldamente le sue basi su di un sistema di combattimento che gli stessi sviluppatori definiscono come "particolarmente duro ed entusiasmante": ogni sfida contro gli Antichi Dei si tradurrà in una battaglia unica, come uniche saranno anche le ricompense da ottenere superando il boss di turno.

A caratterizzare ulteriormente l'esperienza soulslike ci penseranno poi le attività free roaming da completare esplorando dungeon intricati per andare alla costante ricerca di missioni, PNG e tesori con cui potenziare il proprio arsenale e le abilità associate. Il tutto, verrà proposto a schermo con un comparto grafico in pixel art ispirato alle avventure fantasy più iconiche dell'era delle console 16-bit.

Il lancio di Eldest Souls è previsto per il 29 luglio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.