Electronic Arts, il 2022 in pillole: dal successo di FIFA 23 alla crescita di Apex Legends

Dopo aver discusso dell'impegno di Electronic Arts per migliorare l'accessibilità nei videogiochi, i responsabili del colosso del publishing americano pubblicano il rapporto Year in Gaming che riassume i risultati raggiunti dall'azienda nel corso del 2022 che sta per volgere al termine.

Nella scheda aperta per l'occasione sul sito ufficiale di EA, l'editore e sviluppatore americano ripercorre le tappe del lungo percorso intrapreso negli ultimi 12 mesi per evolvere, arricchire e migliorare la propria offerta.

I dati snocciolati da Electronic Arts certificano il successo di proprietà intellettuali come Apex Legends e FIFA: nel corso del 2022, il battle royale gratuito di Respawn Entertainment è cresciuto esponenzialmente, tanto su PC e console quanto su sistemi iOS e Android, prova ne siano i 243,2 milioni di appassionati di sparatutto che si sono sfidati dalla partenza col botto di Apex Legends Mobile.

Nel riassunto in pillole del 2022 di Electronic Arts viene citata anche la grande popolarità di FIFA 23, l'ultimo capitolo del simulatore calcistico di EA targato FIFA prima della trasformazione in EA Sports FC. Nell'anno che sta per concludersi, inoltre, i fan di The Sims 4 hanno trascorso 1,4 milioni di ore nel gioco e assistito all'annuncio ufficiale del nuovo The Sims, Project Rene.

Il publisher a stelle e strisce ricorda poi le emozioni vissute dai patiti di avventure cooperative nella dimensione di It Takes Two e l'entusiasmo con cui i fan Guerre Stellari e Dead Space hanno accolto il gameplay di Star Wars Jedi Survivor ai TGA 2022 e i tanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'attesissimo splatter horror Dead Space Remake.