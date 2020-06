Electronic Arts ha 7 giochi per Nintendo Switch in cantiere

Durante l'evento EA Play Live 2020, Electronic Arts ha annunciato nuovi giochi per Nintendo Switch tra cui Apex Legends e FIFA 21 Legacy Edition, a cui si aggiunge Burnout Paradise Remastered, uscito oggi. La compagnia ha in programma molti altri titoli per la console ibrida di Nintendo.

Nello specifico, Electronic Arts ha al momento almeno sette nuovi giochi pianificati per Nintendo Switch, tra cui i già citati Apex Legends e FIFA 21. Non è chiaro quali siano gli altri cinque, giochi come It Takes Two, Rocket Arena o Lost in Random potrebbero rientrare nel conteggio ma non è escluso che tra questi possano esserci anche progetti non ancora annunciati come la tanto rumoreggiata edizione rimasterizzata di Mass Effect Trilogy.

Sappiamo invece con certezza che Star Wars Squadrons non uscirà su Switch e apparentemente neanche il nuovo Madden vedrà la luce sulla piattaforma della casa di Kyoto. Electronic Arts dal canto suo continua a ribadire come Switch sia una console importante per le strategie dell'azienda e l'arrivo di sette giochi entro la fine del 2021 sembra supportare questa tesi.

E voi cosa ne pensate? Quali giochi Electronic Arts vorreste vedere su Nintendo Switch?