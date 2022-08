Amazon compra Electronic Arts? Forse no ma intanto arrivano i primi commenti - Aggiornata

Aggiornamento: una fonte di CNBC fa sapere che Amazon non ha alcuna intenzione di comprare Electronic Arts, dal canto suo EA ha risposto ad Eurogamer.net facendo sapere che "la compagnia non è solita commentare voci e rumor su possibili acquisizioni e fusioni."

Anche una fonte vicino a CNBC sottolinea come Amazon non stia assolutamente per comprare Electronic Arts , smentendo dunque i rumor originati in questi minuti.Nel corso degli ultimi minuti, i social stanno accogliendo alcuni tweet in merito ad una possibile acquisizione di rilievo nel mondo dei videogiochi. Stando alle voci di corridoio, presto potremmo assistere all'annuncio dell'acquisizione dida parte di Amazon.

A lanciare il rumor è stato il celebre portale americano USA Today, il quale sostiene di aver ricevuto la soffiata da fonti legate a Good Luck Have Fun (GLHF), un'azienda che si occupa di comunicazione in ambito gaming. Secondo la notizia pubblicata sul sito, Amazon si sarebbe fatta avanti con un'offerta che il colosso dell'industria videoludica avrebbe accettato. Se così fosse, nelle prossime ore potremmo già apprendere dell'avvenuta acquisizione, sebbene sia molto probabile che il completamento dell'operazione possa richiedere mesi, in maniera simile a quanto avvenuto con Microsoft ed Activision per via dei numerosi controlli dell'antitrust.

Per chi non lo sapesse, è da tempo che si vocifera della messa in vendita di Electronic Arts e c'era chi sosteneva che tra i probabili acquirenti vi fossero Disney ed Apple. Alla fine, però, sembrerebbe che a spuntarla sia stato il colosso di Jeff Bezos. Con un'acquisizione del genere, Amazon aggiungerebbe numerosi team di sviluppo agli Amazon Games Studios e potrebbe ampliare in maniera notevole il catalogo del suo servizio di gaming in streaming, Amazon Luna.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato dichiarato che EA non verrà acquisita, poiché secondo le parole del CEO si tratterebbe del più grande studio autonomo del mondo.