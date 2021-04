Electronic Arts: l'acquisizione di Glu Mobile è ora ufficiale, il publisher festeggia

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di Glu Mobile attraverso i propri canali social. L'operazione iniziata nel mese di febbraio è stata portata a termine con successo ed il team entra ora nel roster del colosso americano.

L'acquisto di Glu Mobile da parte di Electronic Arts era stato annunciato lo scorso febbraio con un'operazione da 2,1 miliardi di dollari. Questa mossa consentirà al publisher di espandere il proprio business mobile grazie al solido catalogo dei "nuovi arrivati", che da anni pubblicano titoli di successo come Contract Killer, Disney Sorcerer's Arena, Covet Fashion, Eternity Warriors e tanti altri. La lineup andrà ad aggiungersi a quella di EA Mobile che conta tra le sue fila giochi come The Sims Mobile, Tetris, I Simpson Springfild. Glu Mobile continuerà la propria attività di publisher e sviluppatore affiancata però dall'esperienza e dalla potenza economica di EA.

L'acquisizione arriva tra l'altro a pochi giorni dall'annuncio della closed beta per il nuovo Apex Legends Mobile che dovrebbe fare il proprio esordio nel corso di questa primavera sui dispositivi mobile Android e iOS e destinato ad ampliare ancora di più la solida base di giocatori del famoso battle royale.