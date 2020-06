Electronic Arts: niente aggiornamento gratis da disco a digitale su PS5 e Xbox Series X

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato ulteriori dettagli sul programma Dual Entitlement di Madden NFL 21 che permette ai consumatori di acquistare il gioco su PS4 e Xbox One e ricevere l'aggiornamento gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X... ma con qualche limitazione.

Electronic Arts chiarisce che al momento non è prevista la possibilità di upgrade gratuito da disco a digitale a questo rappresenta ovviamente un problema per coloro che acquisteranno (per ipotesi) Madden NFL 21 in formato fisico per PS4 passando poi a PlayStation 5 Digital Edition, console come noto priva del lettore Blu-Ray. In ogni caso sarà possibile ottenere l'upgrade esclusivamente per la stessa versione acquistata, dunque o solo fisico o solo digitale, e non da digitale a fisico o da disco a digitale.

Il publisher fa sapere che collaborerà con i partner citati per fare in modo che il programma Dual Entitlement possa soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, al momento l'unico titolo supportato è Madden NFL 21 ma Electronic Arts promette novità a breve, presumibilmente ne sapremo di più nel corso dell'evento EA Play 2020 in programma il 19 giugno alle 01:00 del mattino (notte tra giovedì e venerdì).