Electronic Arts amplia i suoi studi: acquisito Metalhead Software

Gli studi sotto etichetta Electronic Arts si ingrandiscono ancora: il colosso americano ha appena confermato di aver acquisito Metalhead Software, studio canadese noto soprattutto per aver dato i natali alla serie sportiva Super Mega Baseball.

Con l'arrivo di questo team all'interno della propria scuderia, è altamente probabile che EA amplierà ulteriormente la sua offerta in termini di titoli sportivi: l'obiettivo della fusione non è soltanto espandere sempre di più l'IP di Super Mega Baseball (il cui ultimo episodio, Super Mega Baseball 3, è uscito nel corso del 2020), ma anche di allargarsi verso nuove esperienze in ambito Gaming e Sport, magari attraverso la nascita di franchise inediti. In effetti manca da tempo un'esperienza di Baseball prodotta da EA, dunque l'acquisizione dello studio canadese aumenta la possibilità di vedere esperienze simili nel prossimo futuro ed eventualmente fare concorrenza alla serie MLB The Show prodotta da PlayStation Studios.

Non si tratta dell'unica new entry arrivata in tempi recenti: negli scorsi giorni EA ha acquisito Glu Mobile, andando così a rinforzare la propria offerta in ambito mobile. Quando si parla di EA, comunque, in questo periodo le attenzioni sono tutte rivolte principalmente verso il nuovo Battlefield: il reveal di Battlefield 6 avverrà questa settimana, forse già il 6 maggio.