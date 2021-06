Electronic Arts annuncia l'acquisto dei creatori di Golf Clash per 1.4 milioni di dollari

I piani di espansione di Electonic Arts sul mercato mobile continuano a ritmo serrato. Il colosso americano ha infatti acquistato lo studio Playdemic, creatori di Golf Clash, finora posseduto da WarnerMedia.

Il passaggio degli sviluppatori da un colosso all'altro è stato concluso con un'operazione da ben 1,4 miliardi di dollari e aiuterà EA "ad espandere il proprio portfolio di titoli sportivi". Sfruttando la volontà di WarnerMedia di scaricare alcuni asset e di incassare liquidità per riorganizzare i propri studi, Electronic Arts si è portata a casa un titolo che ha collezionato 80 milioni di download e diversi premi BAFTA e Indipendent Game Developers' Association.

Il publisher ha intenzione di capitalizzare il "successo continuo" di Golf Clash e di riutilizzare quella struttura di gioco in altri marchi e in produzioni inedite. Dall'altro lato invece WarnerMedia utilizzerà il denaro per concentrarsi sui titoli che hanno maggiore possibilità di successo ed in particolare sui franchise storici.

Qualche mese fa EA aveva annunciato l'espansione del proprio catalogo di giochi mobile con l'acquisto di Glu Mobile per ben 2,1 miliardi di dollari.