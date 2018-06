Electronic Arts annuncia lo strategico Command and Conquer Rivals per dispositivi mobile

Durante l'EA Play 2018 Electronic Arts ha annunciato Command and Conquer Rivals, il nuovo capitolo della storica serie di stampo strategico in sviluppo per dispositivi iOS e Android.

Dopo aver introdotto Command & Conquer Rivals con un breve trailer di presentazione, il publisher ha poi mostrato un video gameplay (che potete osservare a fine news) in cui ci vengono illustrate alcune delle meccaniche che caratterizzeranno questo nuovo episodio. Per concludere, Electronic Arts ha annunciato che Command and Conquer Rivals sarà lanciato entro la fine dell'anno su mobile e che la pre-alpha è adesso disponibile sui dispositivi Android. Per seguire con noi l'E3 2018, ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.