Electronic Arts ha annunciato Madden NFL 19 per PlayStation 4 e Xbox One

Nelle scorse ore Electronic Arts ha annunciato ufficialmente Madden NFL 19 per PlayStation 4 e Xbox One, nuovo capitolo della celebre serie dedicata al football americano. L'uscita è prevista per il 10 agosto 2018.

Madden NFL 19 implementerà la stessa Real Player Motion Tecnology utilizzata in EA Sports UFC 3, grazie alla quale gli sviluppatori (ancora una volta EA Tiburon) hanno potuto creare animazioni più realistiche e rendere i controlli più precisi.

Per l'occasione sono state migliorate sia la modalità Franchise che la Ultimate Team. La prima includerà un nuovo sistema di progressione per i coach e il tanto richiesto Custom Draft Class Creator, che permetterà ai giocatori creare i propri atleti personalizzati. In Ultimate Team verranno invece aggiunti nuovi strumenti di allenamento per sviluppare le proprie carte, mentre le Solo Challenges verranno arricchite da un sistema di classifiche chiamato MUT Solo Battles.

Electronic Arts non ha ancora mostrato la cover della versione Standard, ma ha presentato la Madden NFL 19 Hall of Fame Edition che vanterà sulla propria copertina Terrell Owens (2018 Hall of Fame Inductee). I giocatori che acquisteranno quest'edizione potranno cominciare a giocare con tre giorni d'anticipo dal 7 agosto. In calce alla notizia trovate i primi screenshot condivisi dalla compagnia. Martedì verranno forniti maggiori dettagli sulla modalità Ultimate Team, mentre per il primo video di gameplay bisognerà attendere il 4 giugno.