Electronic Arts ha aumentato i prezzi dei suoi giochi su Steam

Bizzarra mossa quella di Electronic Arts, che ha aumentato i prezzi dei propri giochi sul catalogo di Steam per praticamente tutte le regioni, e in alcuni casi è arrivata a raddoppiare il costo di un titolo rispetto al listino di prezzi del marketplace di Origin.

Apparentemente solo gli Stati Uniti sembrano non essere stati colpiti dalle variazioni, ma dal Regno Unito alla Corea a Singapore, al Messico e la maggior parte dell'Europa, si sono notati diversi aumenti di prezzi, a volte anche piuttosto strani.

Mentre si potrebbe pensare a delle variazioni naturali per meglio adattarsi alle oscillazioni delle varie valute, alcuni cambiamenti sono fin troppo radicali: Sim City 4 ad esempio, in Brasile è aumentato di oltre il doppio del prezzo originale, così come la Mass Effect Collection in Russia.

L'unico titolo che non sembra affetto dal cambio di prezzi è Star Wars: Jedi Fallen Order (qui la nostra recensione di Star Wars: Jedi Fallen Order), che poi è il gioco che ha fatto sì che i titoli di EA tornassero nel catalogo di Steam. Per il momento non sono arrivati chiarimenti da parte di Electronic Arts stessa, per cui non sappiamo se si tratti di un errore che sarà corretto prossimamente, o se davvero le variazioni di prezzo. sono state anche così consistenti.