Electronic Arts: un banale problema sta tagliando fuori i giocatori dai loro account

Nel corso delle ultime ore sta facendo discutere quanto accaduto ad una cerchia di giocatori Electronic Arts i cui profili sono attivi da un bel po' di tempo. Un semplice problema sta infatti impedendo a questi utenti di accedere ai loro account, senza possibilità di risolvere.

Tutto nasce dal meccanismo di protezione degli account Electronic Arts che, una volta ogni dieci anni, obbliga gli utenti ad effettuare un cambio della password. Il problema è che molti dei videogiocatori, ora adulti, hanno creato un profilo EA (poi associato alle varie piattaforme come PlayStation e Xbox) con una mail ora non più attiva. In sostanza, l'azienda li sta costringendo a reimpostare la parola d'ordine per riprendere possesso del profilo, ma l'impossibilità di controllare la mail con le istruzioni per la riconfigurazione della password rendono inutilizzabili questi account. Al momento non è possibile scollegare un account EA dai profili PlayStation Network o Xbox Live e molti giocatori hanno addirittura pensato di crearne uno nuovo per poter giocare i giochi del publisher.

Mentre qualcuno si sta appellando alla legge per provare a mettere EA alle strette e costringerla a scollegare gli account, l'azienda ha dichiarato di essere consapevole della problematica e che una soluzione è attualmente in lavorazione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Electronic Arts e le loot box di FIFA potrebbero finire al centro di un'indagine della FTC.