Electronic Arts: class action in Canada contro le lootbox di Madden e NHL

Due giocatori canadesi hanno avviato una class action contro Electronic Arts in Canada, accusando la compagnia di guadagnare denaro con le lootbox dei suoi giochi sportivi utilizzando metodi e meccaniche simili a quelle del gioco d'azzardo.

Non è la prima volta che EA si trova a doversi difendere da accuse simili, l'ultima causa risale al mese di agosto in California, con attacchi legati agli acquisti in-game di FIFA Ultimate Team. Per quanto riguarda la nuova class action, i due clienti canadesi citano in particolare le loot box di Madden NFL e vari giochi della serie NHL, lo studio legale incaricato ha invitato ad unirsi alla class action tutti coloro che abbiano mai acquistato bustine o casse premio nei giochi Electronic Arts a partire dal 2008.

In Canada non esiste una vera e propria legge che governa il gioco d'azzardo al contrario di altri paesi che hanno già vietato le lootbox nei giochi Electronic Arts come Olanda e Belgio, senza dimenticare il Giappone e la Corea, dove le meccaniche che regolano questi contenuti sono state paragonate a quelle che dei giochi d'azzardo, capaci di creare dipendenza in molti soggetti.

Electronic Arts Canada non ha ancora commentato la vicenda, restiamo in attesa di eventuali comunicati da parte della compagnia.