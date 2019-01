Electronic Arts commenta i Rumor relativi alla cancellazione del gioco di Star Wars

Nel corso della giornata, vi abbiamo dato notizia di alcuni rumor relativi alla presunta cancellazione del Gioco di Star Wars in sviluppo presso gli studi di EA Vancouver.

Il diffondersi di tale notizia è stato generato da alcune dichiarazioni rilasciate in merito da Kotaku. La testata ha infatti riportato di aver appreso, da alcune fonti, dell'interruzione dello sviluppo e della cancellazione del Gioco ambientato nell'Universo narrativo di Star Wars, in favore di un differente progetto, sempre a tema Star Wars, il cui sviluppo dovrebbe risultare meno impegnativo.

Tali informazioni non risultano ad ora confermate da parte di Electronic Arts, che, tuttavia, ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito alla vicenda. Raggiunta infatti dalla Redazione di Gamespot, la Software House avrebbe condiviso alcuni sintetici passaggi, in seguito riportati dal Portale. Chris Pereira, di Gamespot, scrive infatti: " 'Ci sono state speculazioni durante la notte in merito ad uno dei nostri progetti di Star Wars. In qualità di parte naturale del processo creativo, il grande lavoro del nostro Team in Vancouver continua ed evolverà in futuri contenuti Star Wars e giochi,' la Compagnia ha dichiarato in uno statement condiviso con Gamespot. 'Siamo completamente impegnati nel realizzare più giochi Star Wars, siamo molto eccitati circa Star Wars: Jedi Fallen Order di Respawn, e condivideremo di più circa i nostri nuovi progetti quando il momento sarà opportuno'." La medesima dichiarazione è stata inoltre condivisa da EA con la Redazione di Variety.



Affermazioni sicuramente interessanti, ma che, per la loro generalità, sembrano presentare ampio margine interpretativo. Per avere ulteriori informazioni certe in merito alla vicenda, non resta dunque che attendere ulteriori dichiarazioni tramite i canali ufficiali.