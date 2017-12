Electronic Arts completa l'acquisizione di Respawn Entertainment

ha annunciato di aver definitivamente concluso l'acquisizione di, rivelata il 9 novembre scorso. Il primo dicembre, le due compagnie hanno firmato i documenti necessari al trasferimento del personale e degli assets dello studio autore di

Il contratto di acquisizione prevede un pagamento di 455 milioni di dollari per Vince Zampella, 151 in contanti e il resto in azioni da versare in quattro anni. Per i fondatori dello studio sono previsti bonus fino a 140 milioni di dollari in base al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici entro il 2022.

Il team è attualmente al lavoro su un gioco di Star Wars, sul futuro di Titanfall e su un progetto non ancora annunciato ma probabilmente legato alla Realtà Virtuale. Vince Zampella si è detto soddisfatto s questo accordo, naturale evoluzione della partnership con Electronic Arts iniziata nel 2012, durante lo sviluppo dell'universo di Titanfall.