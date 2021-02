Electronic Arts compra Glu Mobile per 2.1 miliardi di dollari

Electronic Arts ha annunciato di aver comprato Glu Mobile per 2.1 miliardi di dollari, al momento la compagnia ha solamente avanzato una proposta d'acquisto basato sul valore d'impresa di Glu Mobile, la transazione verrà completamente nel trimestre che terminerà il 30 giugno 2021.

Questa mossa servirà ad EA per espandere il proprio business mobile grazie al catalogo di Glu Mobile, da oltre quindici anni publisher di giochi di successo come Contract Killer, Covet Fashion, Design Home, Diner Dash Adventures, Disney Sorcerer's Arena, MLB Tap Sports Baseball, Eternity Warriors, Frontline Commando e molti altri.

EA Mobile dal canto suo in questi anni ha pubblicato titoli come I Simpson Springfield, The Sims Mobile, Tetris e altre app di successo capaci di raggiungere in totale oltre 430 milioni di giocatori e 100 milioni di persone ogni mese. Glu Mobile continuerà a operare come publisher e sviluppatore e potrà ora contare sulle risorse e le competenze di Electronic Arts per realizzare giochi sempre più coinvolgenti e capaci di conquistare un pubblico dai gusti estremamente variegati.

Non è la prima volta che Electronic Arts acquista un publisher mobile, era già successo nel 2011 con Chillingo e in seguito con FireMint, team australiano responsabile della serie di successo Real Racing.