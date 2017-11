Electronic Arts compra Respawn Entertainment, lo studio autore di Titanfall

ha annunciato di aver acquisito, studio fondato da Frank West e Vince Zampella e responsabile di. La compagnia continuerà ad operare sotto il controllo di EA.

La manovra di acquisizione prevede il pagamento di 455 milioni di dollari, 151 in contanti e il resto in azioni da versare in quattro anni. Per i fondatori dello studio sono previsti bonus fino a 140 milioni di dollari in base al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici entro il 2022.

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, si è detto soddisfatto della partnership con lo studio e l'acquisizione dello stesso permetterà a Respawn di ottenere maggiori risorse per i propri progetti. La compagnia è attualmente al lavoro su un gioco di Star Wars, su una nuova esperienza VR e sul futuro del franchise Titanfall.