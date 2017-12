Electronic Arts: le console tradizionali continueranno a esistere per molto tempo

Le console tradizionali sono destinate a scomparire nel gioco di poco tempo? Non secondo, CFO di, il quale ha espresso il suo parere sull'argomento durante una conferenza finanziaria organizzata dal

Jorgensen riconosce l'enorme crescita del mercato digitale, tuttavia si dice convinto del fatto che il mercato tradizionale basato su console e supporti fisici non scomparirà e continuerà a prosperare ancora per moltissimi anni. I consumatori devono avere la massima libertà di scelta e fino a quando il retail genererà più numeri del mercato fisico le console tradizionali resteranno in vita.

Per quanto riguarda Electronic Arts, il CFO della compagnia fa sapere che il 30% dei giochi del publisher sono venduti in formato digitale su console mentre su PC questa percentuale sale fino ad arrivare all'80/90%. Con la crescita del digitale, le compagni potranno aumentare i propri margini di profitto, guadagnando di più da ogni singola copia venduta rispetto a quanto avviene con le copie fisiche.

L'importante, in ogni caso, è permettere ai consumatori di scegliere come poter fruire dei prodotti di intrattenimento e l'acquisto nei negozi è ancora fondamentale per generare grandi numeri capaci di tenere in piedi società internazionali come Electronic Arts.