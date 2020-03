Electronic Arts continuerà a pubblicare i giochi della serie Madden NFL

2K Games e NFL hanno siglato un nuovo accordo che riporterà la National Football League sotto etichetta 2K, non si tratta però di una partnership esclusiva, come evidenziato anche da Electronic Arts, publisher della serie Madden NFL.

L'accordo stretto tra 2K e la NFL riguarda esclusivamente i giochi non simulativi mentre Electronic Arts resterà "il publisher esclusivo per le simulazioni NFL grazie all'etichetta EA Sports e tutti gli accordi con NFL e NFLPA restano invariati". La compagnia ha voluto chiarire la situazione confermando come l'accordo con la lega di football americano non sia stato rinegoziato, Madden NFL 20 è il gioco della serie di maggior successo di sempre e le due compagnie stanno lavorando anche sul progetto Madden NFL eSports, dunque i fan di Madden NFL possono stare tranquilli.

L'accordo tra 2K e NFL riguarderà quindi giochi di stampo arcade in maniera simile a quanto accaduto con NBA 2K Playgrounds 2. EA Sports non ha ancora annunciato il nuovo gioco della serie Madden ma secondo le tempistiche possiamo aspettarci un debutto in estate per Madden NFL 21, quest'anno probabilmente pronto a debuttare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.