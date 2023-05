Electronic Arts crede in Battlefield 7: 'Sarà fondamentale per il nostro futuro'

Anche se è stato confermato che il supporto per Battlefield 2042 continuerà anche nel 2024, Electronic Arts già da tempo sta pensando al futuro della sua nota serie bellica e, nonostante le difficoltà riscontrate con ultimo gioco, continuerà ad essere una priorità per la compagnia.

Nel corso dell'ultimo report finanziario, il CEO di EA Andrew Wilson ha parlato del futuro del franchise assicurando che Battlefield 7 (o qualunque sarà il suo nome ufficiale) avrà un ruolo cruciale per il futuro dell'azienda, in quanto è in sviluppo non come un semplice gioco, ma con l'obiettivo di diventare una piattaforma su cui impostare l'evoluzione del brand come live service nei decenni a venire.

"Non stiamo creando soltanto un gioco, ma stiamo costruendo una piattaforma su cui sviluppare contenuti live service per i prossimi decenni. Dunque, mentre continuiamo a muoverci attraverso questo processo aspettiamo il momento opportuno per condividere più dettagli sul futuro di Battlefield, ma è fortemente alla base della nostra strategia creare giochi ed esperienze che possano attrarre ed intrattenere grandi comunità online attraverso ogni piattaforma, modelli di business e territori. Crediamo che Battlefield sarà un elemento fondamentale per il nostro futuro e condividere più dettagli con il passare del tempo", spiega Wilson.

Il CEO elogia inoltre l'ampio team messo a punto per plasmare la prossima esperienza di Battlefield, che coinvolge più studi interni di EA: "Credo che abbiamo messo su uno straordinario team di leader creativi. Abbiamo gli studi che si sono riuniti questa settimana in Svezia, ed ho avuto una chiamata con alcuni leader del gruppo che si dicono molto fiduciosi su come stanno progredendo le cose. Credo ci sia una straordinaria fiducia nel team ed una straordinaria fiducia nei progressi che stanno facendo per il futuro del franchise".

Secondo voci di corridoio degli scorsi mesi, Battlefield 7 dovrebbe essere annunciato quest'anno e con un'uscita entro il 2025: andrà davvero così?