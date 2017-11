Electronic Arts desidera che Anthem diventi un franchise

In occasione della UBS Global Technology Conference 2017, il chief financial officer di Electronic Arts, Blake Jorgensen, ha discusso della nuova IP su cui è a lavoro

Per quanto il titolo sia stato rivelato da poco, e sebbene conosciamo ancora molto poco sulle caratteristiche del progetto, EA ha le idee chiare al riguardo: vuole fare di Anthem un suo nuovo franchise.

"Il nostro business sta diventando via via sempre meno dipendente dai nuovi brand", ha esordito Jorgens. Ciononostante, la compagnia "è stata in grado di dar vita a nuovi giochi che sono divenuti dei franchise, come ad esempio è accaduto con Star Wars: Battlefront. Cercheremo di fare lo stesso con Anthem", ha quindi concluso.

Anthem è atteso su PC, PS4 e Xbox One nell'autunno del 2018. EA si è detta molto soddisfatta di quanto realizzato finora da BioWare.