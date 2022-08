Electronic Arts difende le loot box e conferma: torneranno in FIFA 23 Ultimate Team

Sebbene negli ultimi anni si siano spesso scatenate polemiche riguardanti le loot box, una meccanica che in tanti accostano al gioco d'azzardo vero e proprio, Electronic Arts ha continuato ad implementarle all'interno di FIFA Ultimate Team, ed il publisher non sembra avere intenzione di cambiare abiutidini per l'ultimo capitolo della storica serie.

FIFA 23 sarà l'ultima simulazione calcistica curata da EA Sports a portare questo nome e rimarrà fedele alle pratiche che hanno portato il franchise ad un successo enorme in tutto il mondo. Pur non avendo diffuso dati particolarmente precisi, la comagnia ha affermato nel suo più recente report finanziario che la serie sta andando "estremamente bene a livello globale" e che il coinvolgimento dell'utenza è cresciuto del 40% su base globale con FIFA 22.

Le loot box, ovvero i pacchetti all'interno dei quali gli utenti possono trovare giocatori, stadi, consumabili e via dicendo, faranno il loro ritorno in FIFA 23 Ultimate Team. Tramite una nota inviata alla redazione di Eurogamer.net, EA ha difeso ancora una volta le loot box e chiarito perché il loro utilizzo rimane legittimo all'interno della serie calcistica.

"Crediamo fermamente che i pacchetti Ultimate Team, che fanno parte del gioco da più di un decennio, facciano parte del FIFA che i giocatori adorano: i fan adorano il fatto che il titolo rifletta l'entusiasmo e la strategia del mondo reale per creare e gestire un squadra", ha detto EA. "Dare ai giocatori la possibilità di spendere se vogliono è giusto.



"Vale la pena dire che la spesa è del tutto facoltativa nel nostro gioco e non incoraggiamo la spesa al posto di guadagnare premi giocando. I pacchetti FUT funzionano allo stesso modo indipendentemente dal fatto che vengano comprati o guadagnati, e la maggior parte dei giocatori non spende in-game. Ad esempio, sono stati guadagnati nove pacchetti FUT su 10 aperti in FIFA 22". Altre compagnie stanno invece optando per scelte diverse, vedasi il caso di Blizzard con Overwatch che abbandonderà le loot box in favore del modello a Stagioni.

Per ulteriori approfondimenti sulle novità della modalità più celebre della serie, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di FIFA 23 Ultimate Team.