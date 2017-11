Electronic Arts difende la sua decisione di chiudere Visceral Games

Quest'oggi, durante la riunione trimestrale con gli investitori di, il CEO Andrew Wilson è tornato sulla spinosa questione delladie del reboot del progetto su

Wilson ha confessato che si è rivelata una decisione estremamente ardua da prendere, e che la compagnia ha lavorato sodo per molto tempo prima di renderla definitiva. Vista la rapida evoluzione del mercato, e considerato il feedback ricevuto dagli utenti che parteciparono al testing, ad Electronic Arts apparve subito chiaro che ai giocatori interessava un gioco sul quale restare per molto tempo. Il design, quindi, andava necessariamente cambiato.

Wilson ha categoricamente escluso che la decisione sia stata presa per trasformare il titolo, progettato come un single-player, in un multiplayer. Secondo l'esecutivo, bisogna "raggiungere un punto in cui l'intera esperienza di gameplay sia giusta per i giocatori".

Non è esattamente chiaro a cosa si riferisca Wilson, dal momento che sappiamo davvero poco del progetto ormai naufragato, e praticamente nulla di quello nuovo. In ogni caso, Electronic Arts crede fermamente nell'IP di Star Wars, ed è davvero felice del fatto che molti degli asset creati da Visceral Games verranno riutilizzati nel reboot in un modo in grado di rispettare "le aspettative dei fan in futuro".

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che un altro titolo dedicato alla celebre saga, Star Wars: Battlefront II, uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 novembre.