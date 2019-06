Electronic Arts: i dirigenti rinunciano ai bonus per destinarli agli sviluppatori

In una nota condivisa sulle pagine di GameSpot, Andrew Wilson e lo staff di dirigenti al seguito dell'amministratore delegato di Electronic Arts ci informano di aver deciso di rinunciare ad ogni bonus annuale della compagnia.

Nella dichiarazione congiunta, i massimi dirigenti di EA spiegano che "anche se siamo delusi dai risultati fiscali raggiunti nel 2019, comprendiamo le sfide che dobbiamo affrontare e continueremo a concentrarci su come possiamo applicare i punti di forza della nostra azienda per capitalizzare le opportunità che ci si presenteranno". Il fatturato dell'ultimo anno fiscale di EA, infatti, è stato di "soli" 4,95 miliardi di dollari, in leggera flessione rispetto al 2018 in cui si è registrato un fatturato di 5,15 miliardi di dollari.

A incidere sul mancato raggiungimento delle aspettative finanziarie di Electronic Arts dovrebbero essere stati il flop di Battlefield 5 e i problemi di Anthem che ne hanno inficiato le vendite nel periodo post-lancio, tanto da indurre i vertici della compagnia a operare un cambio di strategia e una modifica dei ruoli di maggior responsabilità all'interno dello stesso team di sviluppo di BioWare.

Il denaro "risparmiato" da EA con il mancato pagamento dei bonus di rendimento annuali dei propri quadri dirigenti sarà destinato a un fondo per supportare gli sviluppatori della compagnia. La somma che confluirà in questo fondo sarà piuttosto cospicua, se consideriamo i 4,8 milioni di dollari rinunciati dai dirigenti EA attuali e, soprattutto, i 20 milioni di dollari per la buonuscita di Patrick Soderlund. Anche l'ex CEO e General Manager di EA DICE, uscito da EA nell'agosto del 2018, ha infatti deciso di contribuire alla causa devolvendo al nascente fondo per gli sviluppatori di Electronic Arts l'intera cifra del bonus pattuito lo scorso anno con le alte sfere dell'azienda statunitense.