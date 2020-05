Electronic Arts: senza l'E3 2020, ecco la data del nuovo evento EA Play Live

Le alte sfere di Electronic Arts annunciano EA Play Live, il nuovo evento digitale che sostituirà il consueto show con spettatori che avrebbe dovuto avere luogo a Los Angeles durante l'E3 2020 ormai cancellato.

Con un messaggio pubblicato sui canali social di Electronic Arts, l'azienda americana fissa per il 12 giugno alle 01:00 (ora italiana), l'EA Play Live e conferma la natura esclusivamente digitale dell'evento, al quale potremo assistere in diretta streaming.

Durante l'EA Play dell'E3 2019, il colosso videoludico statunitense ha intrattenuto gli spettatori dell'ultima edizione dell'Electronic Entertainment Expo con il primo video gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, con il trailer ufficiale di FIFA 20 e l'annuncio dei contenuti della Stagione 2 di Apex Legends e del Capitolo 5 di Battlefield 5.

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo quali sorprese ci attendono durante l'EA Play Live che andrà in scena l'11 giugno in sostituzione dello spettacolo dell'E3 2020, anche se possiamo dare praticamente per scontata la presenza di FIFA 21. E questo, senza considerare le sorprese legate all'avvento di PS5 e Xbox Series X, magari con la presentazione di IP inedite o di progetti rumoreggiati come quello sulla Remaster di Mass Effect.

La decisione di organizzare uno show completamente digitale rientra nella politica adottata da EA in conseguenza della pandemia da virus COVID-19, con iniziative come quella che ha visto il lancio della campagna di sensibilizzazione di EA per l'emergenza Coronavirus Stay Home, Play Together.