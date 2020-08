Electronic Arts: EA Access e Origin Access diventano EA Play, al via il rebranding

L'estate di avvento della next-gen passa anche per il rebranding di alcuni dei marchi più famosi per l'industria dei videogiochi. Anche Electronic Arts ha deciso di rinominare i suoi servizi EA Access e Origin Access semplicemente come EA Play.

Il rebranding messo in atto da Electronic Arts non comporta alcun tipo di cambiamento economico o logistico per gli utenti abbonati: i giocatori potranno tranquillamente continuare ad accedere al servizio e ai giochi in esso inclusi. La società ha descritto tale cambiamento come "un passo importante nella razionalizzazione dei nostri servizi per garantire che essere un membro di EA Play sia il modo migliore di giocare".

Stando a quanto si legge sul blog ufficiale "EA Access e Origin Access Basic diventeranno EA Play e Origin Access Premium cambierà in EA Play Pro". Inoltre EA "aggiungerà ancora di più nei prossimi mesi, a partire da esclusive sfide in-game e ricompense mensili per gli abbonati sui giochi selezionati". Insomma, Electronic Arts punta sulla semplificazione del proprio marchio nella speranza di attirare più utenti, proprio mentre si prepara ad esordire con i propri prodotti su Steam.

Nell'ultimo report finanziario EA ha confermato una crescita degli introiti pari al 21% nei primi 6 mesi del 2020, anche grazie all'emergenza portata dal Coronavirus che ha costretto le persone a restare nelle proprie case.