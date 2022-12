Electronic Arts espande il suo impegno per migliorare l'accessibilità nei videogiochi

La questione accessibilità sta diventando sempre più centrale all'interno dell'industria videoludica, con un numero in continua crescita di compagnie che adattano le loro produzioni per venire incontro alle esigenze di ogni tipo di pubblico.

Tra queste non manca Electronic Arts, che intende espandere ancora di più il suo impegno nella ricerca ed implementazione di idee verso tale direzione: attraverso un comunicato, l'azienda fa infatti sapere di aver aggiunto altri sei brevetti al suo impegno per l'accessibilità, inaugurato nell'agosto del 2021 e che permette a tutti gli sviluppatori di accedere gratuitamente a tecnologie appositamente pensate per questa iniziativa da implementare all'interno dei propri titoli, abbattendo così sempre più barriere per l'accesso ai videogiochi.

"Le aggiunte di quest'anno al brevetto - dichiara Electronic Arts - rendono più facile per un maggior numero di giocatori impegnarsi con un videogioco o un dispositivo. Il brevetto comprende un sistema di apprendimento automatico per migliorare l'esperienza e le prestazioni di un giocatore, consigliando e applicando automaticamente (se approvate dal giocatore) impostazioni di configurazione del controller basate sullo stile di gioco, sulle abilità e sulle tendenze specifiche del giocatore. Questa tecnologia consentirà ai giocatori disabili di scoprire le impostazioni di accessibilità più adatte alle loro esigenze.Sono incluse anche le tecnologie che utilizzano sequenze di feedback aptico (segnali di vibrazione) per comunicare al giocatore sia il contenuto visualizzato su uno schermo, come le opzioni del menu o i personaggi del gioco, sia come selezionare ciascun elemento".

Il colosso americano prosegue: "L'impegno riguarda anche le tecnologie che semplificano l'uso della voce da parte dei giocatori per interagire con i videogiochi, autenticando facilmente i dispositivi a controllo vocale e controllando i personaggi dei videogiochi. Un altro brevetto riguarda la tecnologia già utilizzata in FIFA Mobile, che fornisce ai giocatori un joystick virtuale che si muove in base alla posizione del pollice del giocatore su un touchscreen. Ciò consente di continuare a utilizzare il pad di controllo anche se le dita si allontanano dalla posizione iniziale, ad esempio nel caso in cui un giocatore soffra di una patologia che influisce sulle sue capacità motorie".

Per quanto riguarda il sesto brevetto, spiega EA, "riguarda quelli relativi al daltonismo promessi l'anno scorso ed è un sistema diagnostico che utilizza gli oggetti del gioco per identificare automaticamente la condizione di daltonismo di un giocatore e regola le impostazioni di accessibilità del daltonismo in base alle necessità durante le sessioni di gioco". L'azienda a inoltre sapere che si sta impegnando su Fonttik, strumento che identifica automaticamente il testo nei contenuti video e determina se soddisfa i criteri di dimensione e rapporto di contrasto specificati: in questo modo diventa più semplice garantire che i testi possano essere letti correttamente anche da giocatori con diverse condizioni visive.

"L'innovazione, la creatività e l'inclusività sono fondamentali per noi e quando l'anno scorso abbiamo inaugurato l'impegno per il brevetto di accessibilità, siamo stati felici dal feedback positivo che abbiamo ricevuto, sia dal settore che dai nostri giocatori. Tutti in EA credono davvero che nulla debba frapporsi tra i nostri giocatori e il nostro comune amore per i videogiochi, e quindi siamo lieti di poter continuare ad aggiungere le nostre ultime soluzioni pionieristiche per l'accessibilità", conclude Chris Buzzo, Chief Experience Officer di Electronic Arts.