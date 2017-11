Electronic Arts fiduciosa su Anthem e sul nuovo gioco action di EA Motive

In occasione della UBS Global Technology Conference, Blake Jorgense, CFO di, è brevemente tornato a parlare di, la nuova ambiziosa IP di, e del nuovo gioco action open-world in via di sviluppo presso gli studi interni di

"I giochi d'azione rappresentano l'area in cui non siamo molto presenti al momento, ragion per cui stiamo sviluppando Anthem e il nuovo gioco del team di Jade Raymond di EA Motive. Quello è il settore più ampio nel gaming. L'abbiamo lasciato un po' da parte perché siamo molto concentrati sui giochi sportivi e sugli sparatutto in prima persona. Pensiamo che lì ci sia una grande opportunità".

Proseguendo, Jorgensen ha affermato che Anthem sarà un gioco "entusiasmante", e che il nuovo titolo di EA Motive presenterà idee di gioco "mai viste prima". A proposito di Anthem, BioWare ha recentemente discusso della possibilità di implementare le microtransazioni all'interno del suo nuovo gioco.