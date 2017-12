Electronic Arts è fiduciosa sulle vendite di Star Wars Battlefront 2 a Natale

Durante la 37sima conferenza degli investitori NASDAQ,di Electronic Arts non ha parlato solo del successo delle microtransazioni dima anche di, titolo su cui la compagnia sta puntando per le festività natalizie.

Nonostante il gioco non abbia riscosso il successo commerciale del precedente capitolo (causando una perdita di tre miliardi di dollari in azioni per il publisher), Jorgensen è fiducioso sui risultati a lungo termine e si aspetta che Star Wars Battlefront 2 sia uno dei grandi successi della stagione natalizia, grazie alla qualità del gioco e al traino generato da Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi.

Ad oggi non ci sono cifre precise riguardo le vendite di Star Wars Battlefront 2, nel Regno Unito il gioco ha venduto circa il 60% in meno rispetto al primo episodio sul mercato retail e dopo la settimana di lancio il titolo è uscito dalle prime posizioni delle classifiche in Nord America ed Europa.

In ogni caso, come ribadito dal CFO di Electronic Arts, per la compagnia Battlefront 2 è un progetto a lungo termine e l'obiettivo è quello di ottenere buone vendite sulla lunga distanza, quindi non solo nella stagione natalizia ma anche durante il prossimo anno.